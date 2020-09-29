Ümraniye'de berberde doluya böyle yakalandılar - Son Dakika

ÜMRANİYE'de doluya berberde yakalandılar. Tıraşın yarım kaldığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da bazı ilçelerde dolu etkili oldu. O noktalardan biri de Ümraniye oldu. Namık Kemal Mahallesi'ndeki berberde tıraş olanlar doluya hazırlıksız yakalandı. Açık olan dükkanın kapısından içeriye ceviz büyüklüğünde dolu taneleri yağdı. Bu sırada kapı önündeki koltukta tıraş olan bir kişi dükkanın içine kaçtı. O anlar berberdekiler tarafından telefon kamerası ile kaydedildi.