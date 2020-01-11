ÜMRANİYE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

6 saat önce

Ümraniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi.

ÜMRANİYE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, System.String[]

Ümraniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Şile yolu Üsküdar istikameti Elmalıkent sapağında meydana geldi. Kemal Tapan'ın yönetimindeki 34 ZH 8063 plakalı beton mikseri, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Beton mikserinde ve bariyerlerde hasar meydana geldi.

Sürücü Kemal Tapan "Yer kaygandı herhalde, viraja girerken devrildi. Herhangi bir yaralanma olmadı1 dedi.

Görüntü Dökümü

-Devrilen beton mikserinin görüntüsü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Trafikten görüntü

-sürücü ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Ümraniye, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:50 Kaynak: DHA
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