-Kaza anları kamerada.
Murat KORKMAZ/ - Ümraniye'de sokağa giriş yapan beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de öğle saatlerinde meydana geldi. Sokağa dönüş yapan beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının bacakları beton mikserinin lastikleri altında sıkıştı. Çevredekiler kadına yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntü dökümü: ---------------Kaza anı
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÜMRANİYE'DE BETON MİKSERİNİN EZDİĞİ KADIN YARALANDI -1 - Son Dakika