Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Ümraniye'de Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

1 saat önce

Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı Çatıya çıkan vatandaş bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştıİSTANBUL - Ümraniye'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı
Çatıya çıkan vatandaş bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştı

İSTANBUL - Ümraniye'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıya çıkan bir vatandaş bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalıştı.
Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Esenköşe Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkış neden henüz bilinmeyen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sırasında çatıya çıkan bir vatandaşın bidonla su dökerek yangını söndürmeye çalışması ise ilginç anlara sahne oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken binada maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:27 Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa
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