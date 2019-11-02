Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı (3) (Havadan)
Son Dakika Güncel Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı (3) (Havadan)

Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı (3) (Havadan)

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE'de bulunan 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yandı (3) (Havadan), System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ ÜMRANİYE'de bulunan 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Yangın saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle sokakta büyük korku ve panik yaşandı. Alevler ve çıkan duman metrelerce uzaktan görüldü. Apartmanda oturanlar hemen tahliye edildi.

MANGALDA İDDİASIAlevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çatıda yapılan mangal nedeniyle çıktığı iddia edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:13 Kaynak: DHA
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