Son Dakika Haberleri: ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1)
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1)

ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1)

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHAÜmraniye'de bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı.

ÜMRANİYE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1), System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Ümraniye'de bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, apartmana oturanlar tahliye edildi.

Ümraniye, Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartmanda oturanlar tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Ekiplerin çalışmaları

-Detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:13 Kaynak: DHA
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