Ümraniye'de binanın çatısı alev alev yanıyor(1)
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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA ÜMRANİYE'de bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:17 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA ÜMRANİYE'de bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken, apartmana oturanlar tahliye edildi.
Ümraniye, Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartmanda oturanlar tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor
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