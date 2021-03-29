ÜMRANİYE'DE BİNANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Ümraniye'de 14 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halinde bulunan 4 araç bahçe boşluğuna düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi Tütengil Sokak üzerinde meydana geldi. 14 katlı bir binanın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Sokak üzerinde park halinde bulunan 4 araç ise bahçe boşluğuna düştü. Çökmenin etkisiyle binanın giriş katındaki 2 dairede hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, olayda şans eseri yaralı ve can kaybı olmadı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bahçe boşluğuna düşen araçlar çıkarıldı. Zarar gören daireler zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çöken istinat duvarı havadan da görüntülendi.Bir araç sahibi, "Haberlerde gördüğümüz şey bugün başımıza geldi. Korkunç bir ses geldi. Ben pencereden bakana kadar birçok insan aşağıda toplanmıştı. Aracı o şekilde görünce çığlık attım. Eşim de işteydi hemen onu aradım. Oradan gelene kadar biraz zaman aldı. Yine de mümkün mertebe az bir zararla çıkardılar sağ olsunlar" diye konuştu.

Evi zarar gören Özcan Şahin, "Oturuyordum sandalyede. Bir günde 'güm' diye bir ses geldi. Bir şey oldu zannettik, ev bu şekli aldı. İstinat duvarı çökmüş o sebepten dolayı böyle oldu. Bayağı bir korku yaşadık. 3 yaşında yeğenim vardı o da bayağı korktu. Bir anda deprem oluyor korkusuyla yüzleştik. Ama herhangi bir sorun yok." dedi.