Üye Girişi
Ümraniye'de binayı yakan madde bağımlıları mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Ümraniye'de binayı yakan madde bağımlıları mahalleyi ayağa kaldırdı

09.08.2021 09:47

Ümraniye'de tek katlı metruk bir binayı bir süredir kendilerine mesken edinen uyuşturucu madde bağımlısı gençler, binayı ateşe verdi.

Ümraniye'de tek katlı metruk bir binayı bir süredir kendilerine mesken edinen uyuşturucu madde bağımlısı gençler, binayı ateşe verdi. Binayı yakan uyuşturucu bağımlısı gençler olay yerinden kaçarken mahalleli yangın nedeniyle panik yaşadı.

Yangın, Ümraniye, Site Mahallesi 3008. Cadde'de saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı gençler mahallede bulunan metruk binaları bir süredir kendilerine mesken edindi. Metruk binada gece saatlerinde yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını çıkaran madde bağımlısı gençler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Halk ve esnaf sayılarının her geçen gün arttığını belirterek madde bağımlısı gençlerden şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Yangından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni ve kaçan şahıslar ile ilgili çalışma başlattı.

-İHA-

Ümraniye'de binayı yakan madde bağımlıları mahalleyi ayağa kaldırdı
Ümraniye'de binayı yakan madde bağımlıları mahalleyi ayağa kaldırdı
Ümraniye'de binayı yakan madde bağımlıları mahalleyi ayağa kaldırdı
Ümraniye'de binayı yakan madde bağımlıları mahalleyi ayağa kaldırdı

Uyuşturucu, Ümraniye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de binayı yakan madde bağımlıları mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor 11:11 Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak 10:53 Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü 10:47 İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları paylaştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor 10:40 Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın 10:34 Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı 10:22 Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak 10:10 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim 09:47 Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim

Son Dakika Haberleri
11:13 Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı
11:11 Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor
10:47 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor
10:37 Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı
10:26 Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı
10:22 Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı
10:16 Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi
10:14 Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış
09:57 Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş
09:49 Serkan Balcı'dan ilginç Caner yorumu: İyi birisi ama dilini tutamıyor
Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı         
11:13
Türklere ağır hakaretler eden Afgan gazeteciye tepkiler dinmiyor! Türklere ağır hakaretler eden Afgan gazeteciye tepkiler dinmiyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu         
10:56
Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor         
10:48
İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak         
10:41
Öfkeli kadın, kendisini dolandıran kişinin aracını paramparça etti! O anlar saniye saniye kaydedildi Öfkeli kadın, kendisini dolandıran kişinin aracını paramparça etti! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:40
Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı         
10:26
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor         
09:54
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim         
09:43
Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor         
22:16
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti         
20:12
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 11:18:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de binayı yakan madde bağımlıları mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement