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Ümraniye'de binlerce çocuk toplu sünnet şöleninde sünnet oldu

1 saat önce

Ümraniye Belediyesi düzenlediği sünnet şöleninde binlerce çocuğu bir araya getirdi.

Ümraniye'de binlerce çocuk toplu sünnet şöleninde sünnet oldu, System.String[]
Ümraniye Belediyesi düzenlediği sünnet şöleninde binlerce çocuğu bir araya getirdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Biz 2004'ten itibaren de 23 bin çocuğumuzu sünnet ettirmiş olduk Ümraniye Belediyesi olarak" dedi.

Ümraniye Belediyesi 2004 yılından itibaren 23 bin çocuğun sünnet ettirildiği toplu sünnet şöleni etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi. Etkinliğe Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı. Düzenlenen sünnet şöleninde binlerce Ümraniyeli çocuk sünnet ettirildi. Santral Etkinlik Alanında düzenlenen şölende müzikal gösteriler, akrobasi, illüzyon gösterisi ve çocuk tiyatrosu gibi etkinlikler yer aldı. Ayrıca etkinlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de ikram edildi.

Şölen hakkında konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün çocuklarımızın sünnet merasimini yapıyoruz. Bunlar 700 tane ufak çocuğumuz. Biz 2004'ten itibaren de 23 bin çocuğumuzu sünnet ettirmiş olduk Ümraniye Belediyesi olarak. Ben ailelerimize hayırlı olsun diyorum. İmkanı olmayanlar ya da hep bir arada sünnet ettirmek isteyenler yavrularımızı onların hep bir arada merasimini yapmak için bulunuyoruz. Hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:51 Kaynak: İHA
Ahmet Eşref Fakıbaba, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Güncel
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