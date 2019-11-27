Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. - Son Dakika

Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.

6 saat önce

Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı., System.String[]

Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Binada mahsur kalarak dumandan etkilenenler itfaiye tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı. İtfaiyenin çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:41:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]