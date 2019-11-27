Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.
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Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
Ümraniye'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Binada mahsur kalarak dumandan etkilenenler itfaiye tarafından merdiven aracıyla kurtarıldı. İtfaiyenin çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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