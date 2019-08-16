Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de bir apartmanın yedinci katında yangın çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ümraniye'de bir apartmanın yedinci katında yangın çıktı.

8 dakika önce

Ümraniye'de bir apartmanın yedinci katında yangın çıktı.

Ümraniye'de bir apartmanın yedinci katında yangın çıktı., System.String[]
Ümraniye'de bir apartmanın yedinci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:08:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de bir apartmanın yedinci katında yangın çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]