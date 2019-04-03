Ümraniye'de Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı. İtfaiyenin Yangına Müdahalesi Sürüyor.
1 saat önce
Ümraniye'de bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Ümraniye
'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:44 Kaynak: İHA
Bilecik'te 2 Katlı Kerpiçten Ev Tutuştu, Alevler Yandaki Eve Sıçradı
Ümraniye'de Yanan Çatıya Damacana ile Müdahale Etti
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti
Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı