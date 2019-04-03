Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı. İtfaiyenin Yangına Müdahalesi Sürüyor.

Ümraniye'de Bir Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı. İtfaiyenin Yangına Müdahalesi Sürüyor.

56 dakika önce

Ümraniye'de bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Ümraniye'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:10 Kaynak: İHA

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