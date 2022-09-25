Ümraniye'de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 otomobil yandı - Son Dakika
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Ümraniye'de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 otomobil yandı

25.09.2022 04:54
Ümraniye'de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 otomobil yandı

Ümraniye'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında 5 otomobil ve bir motosiklet yandı.

Ümraniye'de bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında 5 otomobil ve bir motosiklet yandı.

Çakmak Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan bir binanın kapalı otoparkında bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede otopark içinde bulunan 4 otomobil ve bir motosiklete sirayet etti.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapılarak otoparktaki duman tahliye edildi.

Yangın sonucu otoparka bulunan bir polis aracı, dört otomobil ve bir motosiklet kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA BULUNAN 6 ARAÇ YANDI İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA BULUNAN 6 ARAÇ YANDI ANKARA'DA 15 KATLI APARTMANIN 13'ÜNCÜ KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ ANKARA'DA 15 KATLI APARTMANIN 13'ÜNCÜ KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ
Kaynak: AA

Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 otomobil yandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ümraniye'de kapalı otoparkta çıkan yangında 5 otomobil yandı - Son Dakika
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