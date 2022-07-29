Ümraniye'de hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada

29.07.2022 09:47
Ümraniye'de hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada

Ümraniye'de bir cami avlusuna gelen şüpheli şahıs, hayrat çeşmesinin musluğunu çaldı.

Ümraniye'de bir cami avlusuna gelen şüpheli şahıs, hayrat çeşmesinin musluğunu çaldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hayırsever tarafından cami bahçesine yaptırılan hayrat çeşmesinin muslukları çalındı. Cami bahçesine giren şüpheli şahıs önce etrafını kontrol etti ardından çeşmeye yaklaşarak musluğu yerinden çıkartarak çaldı. Şüpheli şahıs, hızla olay yerinden uzaklaşırken yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Aynı camiye ait şadırvan bölümünde bulunan musluklarında kısa süre önce çalındığı öğrenildi. Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Biz takıyoruz, o çalıyor"

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Cevat Aysel, "Bunu yapan kişide insanlık yok. Burası hastaneye yakın. İnsanlar bu çeşmeden su içiyordu. Biz takıyoruz, o çalıyor. Burası milletin malı. Bu şekilde olmaz. Buradaki musluğu çalmakla yetinmeyip şadırvandaki muslukları da çalıyor. Bunları gidip 10 liraya satıyor. Değer mi? Konuyla ilgili şikayetimizi yaptık. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Boyabat'ta yaz Kur'an kursları 1885 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor Boyabat'ta yaz Kur'an kursları 1885 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor Batman'da Kur'an kursunda havuz keyfi Batman'da Kur'an kursunda havuz keyfi
Kaynak: İHA

Ümraniye, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:41 Gazi Mustafa Kemal yabancı istihbaratçıları böyle mi atlattı? Ajanları şaşkına çeviren futbol planı
14:24 Kenan Doğulu'nun evlilik yıl dönümlerinde Beren Saat için yazdığı romantik not büyük beğeni topladı
13:53 Aydın'da öldü sandıkları komşuları yürüyerek gelince ortalık karıştı
13:51 Çöp evde bulunan Muhammed'in babasının anlattıkları anneyi zora sokacak
13:37 Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:24 Yavaş gitmesi için uyardığı maganda, baba ve oğlunu silahla kovaladı
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:10 Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu
13:01 Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatıldı! Yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 14:45:51. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de hayrat çeşmesinin musluğunu çalan hırsız kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement