Ümraniye'de halı sahada iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
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Ümraniye'de halı sahada iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

01.09.2022 14:57
Ümraniye'de halı sahada iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

Ümraniye'de bir halı sahada maç yapan kişilerin arasında çıkan tartışma yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü.

Ümraniye'de bir halı sahada maç yapan kişilerin arasında çıkan tartışma yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Sahadaki bazı kişiler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken diğer kişiler ise kavgayı zorlukla ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Ümraniye'de Karabekir halı sahasında yaşanan olayda, maç yapan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Sahadaki diğer kişilerin de kavgaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Bir grup kişi birbirlerine saldırırken sahadaki diğer kişiler de kavgayı güçlükle ayırmaya çalıştı. Halı sahada birbirlerine giren şahıslar, beraberindeki diğer kişilerin çabasıyla birbirlerinden ayrıldı. Halı sahada bulunan iki grubun birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar güvelik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de halı sahada iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de halı sahada iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika
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