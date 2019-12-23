Ümraniye'de bir ilkokula Şehit Fatih Mehmethan'ın ismi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de bir ilkokula Şehit Fatih Mehmethan'ın ismi verildi - Son Dakika

Ümraniye'de bir ilkokula Şehit Fatih Mehmethan'ın ismi verildi

6 saat önce

Zeytindalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın ismi, ailesinin katıldığı törenle Ümraniye'deki bir ilkokula verildi.

Ümraniye'de bir ilkokula Şehit Fatih Mehmethan'ın ismi verildi, System.String[]

Zeytindalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın ismi, ailesinin katıldığı törenle Ümraniye'deki bir ilkokula verildi.

Okulun girişine şehidin fotoğraflarının ve yaşam öyküsünün yer aldığı bir pano asıldı.

Asker kıyafetleri giydirilen öğrenciler şehidin ailesine komando marşı okudu. Başka bir panoda ise öğrencilerin şehit Mehmethan'a yazdıkları mektuplar yer aldı.

Törene şehidin babası Mehmet Mehmethan, annesi Nihal Mehmethan, eşi Gamze Mehmethan ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen katıldı.

Törenin ardından şehidin fotoğraflarının yer aldığı panoyu ve mektupları okuyan aile duygulu anlar yaşadı.

Ümraniye, Piyade, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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