Ümraniye'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ümraniye'de bir inşaat alanında yangın çıktı.
Ümraniye Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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