Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ümraniye'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 saat önce

Ümraniye'de bir inşaat alanında yangın çıktı.

Ümraniye'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi., System.String[]
Ümraniye'de bir inşaat alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
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