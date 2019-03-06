Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Bir Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Ümraniye'de Bir Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

33 dakika önce

Ümraniye'de Arzu Özkan İsimli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Ümraniye'de Bir Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü, System.String[]
Ümraniye'de Arzu Özkan İsimli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Kadını kimin öldürdüğü henüz bilinmezken polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Ümraniye Esenevler Mahallesi Firuze sokak Atalay apartmanı numara 34'te bugün sabah saatlerinde bir kadın evinde öldürüldü. Adının Arzu Özkan olduğu öğrenilen kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Bir çocuk annesi olan kadını kimin öldürdüğü ise henüz bilinmiyor. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

Arzu Özkan, Ümraniye, 3. Sayfa
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