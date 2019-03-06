Ümraniye'de Bir Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü
33 dakika önce
Ümraniye'de Arzu Özkan İsimli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.
Ümraniye
'de Arzu Özkan
İsimli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Kadını kimin öldürdüğü henüz bilinmezken polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
Ümraniye Esenevler Mahallesi Firuze sokak Atalay apartmanı numara 34'te bugün sabah saatlerinde bir kadın evinde öldürüldü. Adının Arzu Özkan olduğu öğrenilen kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Bir çocuk annesi olan kadını kimin öldürdüğü ise henüz bilinmiyor. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:30 Kaynak: İHA
Kadın Belediye Başkan Adayı, Kendi Seçim Aracını Kendi Kullanıyor
Ümraniye'de Evinde Bıçaklanan Kadın Öldü
28 Yaşındaki Genç, Evine Girdiği 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti
Manisa'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 2'si Ağır 20 Yaralı