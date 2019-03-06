Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Bir Kadın Evinde Öldürüldü. Polisin Olay Yerinde İncelemesi Sürüyor.

Ümraniye'de Bir Kadın Evinde Öldürüldü. Polisin Olay Yerinde İncelemesi Sürüyor.

1 saat önce

IHAAW105921-ASA/06-03-2019- Ümraniye'de bir kadın evinde öldürüldü.

Ümraniye'de Bir Kadın Evinde Öldürüldü. Polisin Olay Yerinde İncelemesi Sürüyor., System.String[]
IHAAW105921-ASA/06-03-2019

- Ümraniye'de bir kadın evinde öldürüldü. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor. 06.03.2019 10: 59: 21 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:05 Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa
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