Ümraniye'de Bir Kadın Evinde Öldürüldü. Polisin Olay Yerinde İncelemesi Sürüyor.
1 saat önce
IHAAW105921-ASA/06-03-2019- Ümraniye'de bir kadın evinde öldürüldü.
IHAAW105921-ASA/06-03-2019
- Ümraniye'de bir kadın evinde öldürüldü. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor. 06.03.2019 10: 59: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:05 Kaynak: İHA
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