Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Bir Kadın, Evine Giren Bir Zanlı Tarafından Öldürüldü

Ümraniye'de Bir Kadın, Evine Giren Bir Zanlı Tarafından Öldürüldü

13 dakika önce

Ümraniye'de bir kadın, evde yalnız olduğu sırada içeri giren bir şahıs tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

Ümraniye'de Bir Kadın, Evine Giren Bir Zanlı Tarafından Öldürüldü, System.String[]
Ümraniye'de bir kadın, evde yalnız olduğu sırada içeri giren bir şahıs tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Şüphelinin kimliği henüz bilinmezken, kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, Ümraniye Esenevler Mahallesi Firuze Sokak Atalay Apartmanı'nda bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arzu Özkan, eşi Serdar Özkan'ın evden çıkması üzerine evde yalnız kaldı. O sırada kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs kadının evine girdi. Ardından şüpheli, kadının başına sert bir cisimle vurarak kadına saldırdı. Sesleri duyan komşular ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gelirken kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu öğrenen eşi Serdar Özkan, oğlu Tunç Özkan, kadının kardeşi ve yakınları olay yerine geldi. Öldürülen kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazenin götürüldüğü esnada kadının ailesi ve yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Polisin olayla incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:21 Kaynak: İHA

Adli Tıp, Ümraniye, 3. Sayfa
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