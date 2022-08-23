ÜMRANİYE'DE BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ÜMRANİYE'de bir kişinin ölümü bir kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayını gerçekleştiren İsmail A. olayda kullandığı tabancayla gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Ümraniye, Esenşehir Mahallesi, Merve Sokak'ta 17 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda motosikletle seyir halinde olan Mert Cem Aslan(25) ile Atacan Eker(21), yanlarına otomobille yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Olayda Mert Cem Aslan hayatını kaybederken, Atacan Eker ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırgan aracını bırakarak olay yerinden kaçmıştı.Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda saldırganın terk ettiği araçta bulunan bir cep telefonunun izini sürerek şüpheli İsmail A.'ya ulaşıldı. Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla İsmail A. olayda kullandığı 9 mm tabanca ile gözaltına alındı. Polis soruşturması sonucu olayın alacak verecek kavgası nedeniyle çıkan tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli İsmail A. adliyeye sevk edildi.