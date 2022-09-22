Ümraniye'de bir kişiyi başından silahla yaralayan zanlı Edirne'de yakalandı - Son Dakika
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Ümraniye'de bir kişiyi başından silahla yaralayan zanlı Edirne'de yakalandı

22.09.2022 15:35
Ümraniye'de bir kişiyi başından silahla yaralayan zanlı Edirne'de yakalandı

Ümraniye'de bir kişiyi başından silahla yaraladığı gerekçesiyle aranan zanlı yurt dışına kaçmak üzereyken Edirne'de yakalandı.

Ümraniye'de bir kişiyi başından silahla yaraladığı gerekçesiyle aranan zanlı yurt dışına kaçmak üzereyken Edirne'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül Cumartesi günü Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde Cenk Çelik'in başından silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Çelik'i başından silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçış güzergahında, önce olayda kullandığı silahı çöp kutusuna attığı, daha sonra da elbisesini değiştirebilmek amacıyla üst üste giydiği iki pantolondan birini çıkartıp attığı ortaya çıktı.

Pantolon cebinden çıkan karttan kaldığı otel belirlendi

Bulunan pantolonun cebinden çıkan kart üzerinden şüphelinin kaldığı oteli belirleyen polis, kaçan zanlının Özgür B. (19) olduğunu tespit etti.

Çalışmalarını derinleştiren polis, Özgür B'nin olayı gerçekleştirdikten sonra bir taksiye binerek Edirne'ye kadar gittiğini, buradan da yurt dışına kaçmak için bazı şüphelilerle irtibata geçtiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'daki başka bir cinayete karıştığı ortaya çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı Özgür B'nin, 2 Ağustos'ta Adana'da gerçekleşen ve Ergün Opçin'in, motosikletli iki kişi tarafından öldürüldüğü olayda motosikleti süren kişi olduğu, bu nedenle hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Özgür B'nin, Adana'da bir suç örgütüyle bağlantısı olduğu ve İstanbul'a Cenk Çelik'in öldürülmesi amacıyla gönderildiği ihtimali üzerinde duran polisin, araştırmayı bu yönde derinleştirdiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Cenk Çelik, Ümraniye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de bir kişiyi başından silahla yaralayan zanlı Edirne'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de bir kişiyi başından silahla yaralayan zanlı Edirne'de yakalandı - Son Dakika
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