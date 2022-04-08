Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı

08.04.2022 12:49
Ümraniye'de bir kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkışan kişi gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra çatıya çıkıp intihar teşebbüsünde bulunan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye'de bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra çatıya çıkıp intihar teşebbüsünde bulunan kişi gözaltına alındı.

Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi'nde Sercan K. (28) ile Emrah Ü. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan K, Emrah Ü'yü bıçakla yaraladıktan sonra bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emrah Ü. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çatıya çıkan Serkan K, ikna edilip aşağı indirildikten sonra polislerce gözaltına alındı.

Öte yandan Serkan K'nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Ümraniye, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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