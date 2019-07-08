Ümraniye'de bir müteahhit tartıştığı avukat arkadaşını silahla vurdu
1 saat önce
- Ümraniye'de bir müteahhit tartıştığı avukat arkadaşını silahla vurdu Arkadaşını vurdu ardından polisi arayarak teslim olduİSTANBUL - Ümraniye'de bir inşaat şirketinde müteahhit olan S. K., tartıştığı avukat arkadaşı Hüsseyin Y'yi silahla göğsünden vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:39 Kaynak: İHA
- Ümraniye
'de bir müteahhit tartıştığı avukat arkadaşını silahla vurdu
Arkadaşını vurdu ardından polisi arayarak teslim oldu
İSTANBUL - Ümraniye'de bir inşaat şirketinde müteahhit olan S. K., tartıştığı avukat arkadaşı Hüsseyin Y'yi silahla göğsünden vurdu. Daha sonra müteahhit K. polisi arayarak teslim oldu. Hastaneye kaldırılan avukatın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay saat 18: 40 sularında Ümraniye Derya sokakta bulunan bir inşaat şirketinde yaşandı. İddialara göre müteahhit S. K. ile arkadaşı olan avukat Hüsseyin Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle K., tartıştığı Hüsseyin Y. 'yi göğsünden silahla vurdu. Ardından polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Hüsseyin Y. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S. K. ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Müteahhit K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Hüsseyin Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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