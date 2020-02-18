Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs alev alev yandı. - Son Dakika

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Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs alev alev yandı.
12 dakika önce
Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. - İSTANBUL
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