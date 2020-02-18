Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs alev alev yandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs alev alev yandı. - Son Dakika

Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs alev alev yandı.

12 dakika önce

Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs alev alev yandı.

Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs alev alev yandı., System.String[]

Ümraniye'de bir sürücü kursuna ait otobüs alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. - İSTANBUL

Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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