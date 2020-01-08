Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. - Son Dakika

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı.
6 saat önce
Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:21 Kaynak: İHA
Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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