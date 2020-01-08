Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. - Son Dakika

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı.

6 saat önce

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı.

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı., System.String[]

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:21 Kaynak: İHA
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