Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı

6 saat önce

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı.

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı, System.String[]

Ümraniye'de bir yatak imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

(İHA)

Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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