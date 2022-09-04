Ümraniye 'de boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderi tarafından demir sopayla darbedilen kadın yaralandı.

Kaynak: AA

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı - Son Dakika

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