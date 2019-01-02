Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Bu Kış Sokak Hayvanları İçin Daha Sıcak Geçecek

Ümraniye'de Bu Kış Sokak Hayvanları İçin Daha Sıcak Geçecek

35 dakika önce

Ümraniye Belediyesi, havaların iyice soğumasıyla birlikte kedi ve köpeklerin kışı daha rahat geçirebilmesi için ilçenin belirli noktalarına kulübeler yerleştirdi.

Ümraniye'de Bu Kış Sokak Hayvanları İçin Daha Sıcak Geçecek, System.String[]
Ümraniye Belediyesi, havaların iyice soğumasıyla birlikte kedi ve köpeklerin kışı daha rahat geçirebilmesi için ilçenin belirli noktalarına kulübeler yerleştirdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan kedi ve köpek kulübeleri ilçenin belirli noktalarına yerleştirildi. Ümraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlardan etkilenmemesi için ilçenin çeşitli noktalarına kedi-köpek evleri yerleştirdi. Ahşap malzemeden yapılan kedi ve köpek evleri, hayvanların soğuk kış günlerini daha rahat atlatabilmelerini sağlayacak. Bunun yanı sıra Ümraniye Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda; yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların yardımına koşuyor, kısırlaştırma, aşılama ve besleme yaparak ilçedeki hayvanların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

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