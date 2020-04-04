ÜMRANİYE'DE CADDEDE GEZEN YAŞI KÜÇÜK 2 GENCE CEZA - Son Dakika

ÜMRANİYE Alemdağ Caddesi'nde polis ekipleri denetim yaptı. Vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı. Yaşları 20'den küçük 2 kişiye cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arttırılırken, vatandaşlara evde kalın çağrısı yapılıyor. Polis, Ümraniye'nin en işlek ve kalabalık caddelerinden olan Alemdağ Caddesi'nde denetim yaptı. Caddede gezen vatandaşlar, polis araçlarından anons edilerek evlerine girmeleri konusunda uyarılırken, sivil polisler ise yayalara kimlik kontrolü yaptı. Yürürken ve bankada sıra beklerken sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar ikaz edildi. Yapılan kimlik kontrolleri sırasında yaşları 20'den küçük olduğu tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.