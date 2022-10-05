ÜMRANİYE'DE ÇAKARLI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 4 BİN 73 LİRA CEZA - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE ÇAKARLI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 4 BİN 73 LİRA CEZA

05.10.2022 10:42
ÜMRANİYE'DE ÇAKARLI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 4 BİN 73 LİRA CEZA

ÜMRANİYE'de çakarlı araç kullanırken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye, sivil trafik ekipleri tarafından 4 bin 73 lira para cezası yazıldı.

ÜMRANİYE'de çakarlı araç kullanırken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye, sivil trafik ekipleri tarafından 4 bin 73 lira para cezası yazıldı.

Ümraniye'de B.Ç. isimli bir kişi, çakar tertibatı olan hafif ticari araçla trafikte manevralar yaparak ilerlerken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sürücü B.Ç., ekipler tarafından araçla birlikte yakalandı.Ekipler sürücüye ve araç sahibine 'ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' maddesinden bin 823'er lira, 'görüşü engelleyecek süs, aksesuar-film cam takmak' maddesinden 427 TL olmak üzere, toplamda 4 bin 73 TL idari para cezası uygulayarak, çakar tertibatını söktü.

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Kaynak: DHA

Ümraniye, Tragger, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE ÇAKARLI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 4 BİN 73 LİRA CEZA - Son Dakika
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