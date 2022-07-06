Ümraniye'de çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar - Son Dakika
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Ümraniye'de çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar

06.07.2022 13:46
Ümraniye'de çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar

Ümraniye'de bir vatandaşın düşürdüğü kredi kartını bulan şüpheliler, 3 bin liralık alışveriş yaptı.

Ümraniye'de bir vatandaşın düşürdüğü kredi kartını bulan şüpheliler, 3 bin liralık alışveriş yaptı. Gelen faturayı gören kart sahibi duruma isyan etti. Şüphelilerin marketlere girerek çaldıkları kredi kartı ile alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, markette yaptığı alışveriş sonrasına evine dönen Seda Kurban, yol üzerinde kredi kartını düşürdü. Kartının kaybolduğunu banka tarafından telefonuna gelen mesajla anlayan Kurban hayatının şokunu yaşadı. Kurban, gelen mesajla kartının çalındığını ve temassız özelliği kullanılarak içerisinden 3 bin liralık harcama yapıldığını öğrendi. Yaşanan olay sonrası bankayı arayan Seda Kurban, kartı kullanıma kapatırken konuya ilişkinde şikayetçi oldu. Öte yandan kartı çalan şüphelilerin marketlere girerek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"3 çocuğumun rızkını yedi"

Yaşanan olay sonrası mağdur olduğunu belirten kart sahibi Seda Kurban, "En son market alışverişi yapmıştım. Marketten çıktıktan sonra kartı düşürdüğümü fark etmedim. Ertesi sabah bankadan kartımın içerisinden harcama yapıldığı bilgisi geldi. Kartı düşürdüğümü o zaman fark ettim. Hesap hareketlerine baktığım zaman 3 bin liralık alışveriş yapıldığını gördüm. Kartın temassız özelliği olduğu için harcama yapabilmişler. Bankada konuyla ilgili tutanak hazırladı. Kartı kullanan kişiler 3 çocuğumun rızkını yedi. Normal bir insan kart bulduğunda alır kenara kaldırır ya da sahibini bulmaya çalışır. Bunu yapmadılar. Ben konu ile ilgili şikayetçi oldum" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

alışveriş, Ümraniye, Kurban, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar - Son Dakika
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