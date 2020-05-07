Ümraniye'de çalışır halde bırakılan otomobil böyle çalındı - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -ÜMRANİYE'de markete girerken sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobil çalındı. Saniyeler süren hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Özkan Yılmaz, otomobiliyle evinin yakınlarında bulunan bir markete alışveriş yapmak için geldi. Yılmaz, aracını çalışır halde bırakarak markete girdi. Bu sırada otomobilin yanına başka bir araç yanaştı ve içinden inen bir kişi, Yılmaz'ın araca bindi. 150 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsız ve diğer araçta bulunan arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Saniyeler süren hırsızlık anında markette bulunan Özkan Yılmaz, otomobilinin motor sesini duyarak arkasını döndüğünde aracının çalındığını fark etti.

"MARKETE GİRDİĞİM ANDA ARACIN SESİNİ DUYMAM BİR OLDU."