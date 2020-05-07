ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİL BÖYLE ÇALINDI - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -ÜMRANİYE'de markete girerken sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobil çalındı. Saniyeler süren hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Özkan Yılmaz, otomobiliyle evinin yakınlarında bulunan bir markete alışveriş yapmak için geldi. Yılmaz, aracını çalışır halde bırakarak markete girdi. Bu sırada otomobilin yanına başka bir araç yanaştı ve içinden inen bir kişi, Yılmaz'ın araca bindi. 150 bin lira değerindeki otomobili çalan hırsız ve diğer araçta bulunan arkadaşı olay yerinden uzaklaştı. Saniyeler süren hırsızlık anında markette bulunan Özkan Yılmaz, otomobilinin motor sesini duyarak arkasını döndüğünde aracının çalındığını fark etti.

"MARKETE GİRDİĞİM ANDA ARACIN SESİNİ DUYMAM BİR OLDU."

Otomobilin sahibi Özkan Yılmaz, "İftardan yaklaşık 10 dakika sonra evden çıktım, markete uğradım. Hemen bir şey alıp çıkacaktım. Sürekli uğradığım market zaten. Aracın anahtarını üzerinde bıraktım. Markete girdim, girdiğim anda aracın sesini duymam bir oldu. Arkamı döndüm araç yoktu. Şok oldum kaldım marketten bile çıkamadım. Orada görevli vardı yerleri süpürüyordu. Öyle bakakaldım çok şaşkınım şu anda. Gerekli mercilere şikayetlerimizi ilettik. Polis olayın takibini yapıyor. Bulunmasını diliyorum. Çok talihsiz bir olay." dedi. Özkan Yılmaz, otomobilinin çalınması üzerine şikayetçi olurken olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Özkan Yılmaz'ın otomobiliyle markete geldiği ve içeri girdiği, bu sırada başka bir aracın otomobilin yanına yanaştığı ardından araçtan inen şüphelinin çalışır vaziyetteki otomobile bindiği ve iki aracın olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.