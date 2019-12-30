Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bir cam fabrikasında kazan bölümünde patlama meydana geldi.

Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bir cam fabrikasında kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.


Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde saat 16.30 sıralarında bir cam fabrikasının kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fen bilgisi dersinde öğretmen ve öğrenciler hastanelik oldu
Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi

Son Dakika Haberleri
23:36 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Biz verdiğimiz sözü yerine getiririz" - Son Dakika Haber
23:36 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika Haber
23:36 Kozan'da Ermenilerin mülk satın aldığı iddiası - Son Dakika Haber
23:31 Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarıyla ilgili açıklama: Gökçek göbeğine kadar bu işin içinde - Son Dakika Haber
23:23 AK Partili Hamza Dağ, Menemen'de Muhtarlar Şurası'na katıldı - Son Dakika Haber
22:53 Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:46:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]