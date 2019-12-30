Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bir cam fabrikasında kazan bölümünde patlama meydana geldi.

Ümraniye'de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bir cam fabrikasında kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde saat 16.30 sıralarında bir cam fabrikasının kazan bölümünde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polislerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

(Mustafa Biçer/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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