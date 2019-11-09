Ümraniye'de camide hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de camiye giren 3 şahıs, camiden bin 160 lira ile dizüstü bilgisayar çaldı. Yakalanan iki şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesinde bir camiye giren 3 şahıs, içeriden bir süre vakit geçirdikten sonra camiye ait bin 160 lira para ile bir adet dizüstü bilgisayarı çaldılar. Ardından çaldıklarıyla beraber camiden hızla uzaklaştılar. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, adlarının M.B. ve C.A. olduğu tespit edilen çocuk yaştaki şahısları Ümraniye'de yakalayarak muhafaza altına aldı. Şahıslar daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

3 şahsın camiden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıslar camiye giriyorlar, buradan para ve bilgisayar çaldıktan sonra kaçıyorlar.