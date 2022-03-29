Ümraniye'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ümraniye'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

29.03.2022 12:11
Ümraniye'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Ümraniye'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Ordu Caddesi'nde bir caminin imam odasından 2 dizüstü bilgisayar, sadaka kutusu ve kameranın çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin C.U. olduğunu tespit etti.

Ümraniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

C.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde tutuklandı.

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Kazım Karabekir, Ümraniye, Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ümraniye'de camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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