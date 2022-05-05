Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı

05.05.2022 08:17

Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı İstanbul'da bir kişi, Ümraniye ilçesinde iki gün arayla iki ayrı camiden şamdan çaldı.

Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bir kişi, Ümraniye ilçesinde iki gün arayla iki ayrı camiden şamdan çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden faile ulaşan polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 19 ve 21 Nisan'da Ümraniye ilçesi Esenkent ve Kazım Karabekir Mahallesinde faaliyet gösteren iki ayrı camiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce şamdanlar çalındı. Mabetlerden şamdanların çalındığını fark eden cami imamları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Camilerdeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Elde edilen görüntülerde hırsızın, camilere girerek şamdanları yerinden söküp götürdüğü anlaşıldı.

Failin izini süren polis, hedefe Beykoz'da ulaştı

Adım adım izi sürülen failin 29 yaşındaki R.Ö. adlı bir sabıkalı olduğu tespit edildi. Her yerde aranan şamdan hırsızı R.Ö., önceki gün Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan şamdanların akıbetine ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, emniyete götürülen zanlının, hırsızlık ve benzeri suçlardan 21 ayrı sabıka dosyasının olduğu ortaya çıktı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün "İş Yerinden" ve "Mabedden Hırsızlık" suçundan mahkemeye sevk edilen R.Ö., adli makamlarca tutuklanarak hapse mahkum edildi.

Olay anları camideki güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan camilere dadanan ve şamdanları çalan hırsız, güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Elde edilen görüntülerde, R.Ö. adlı şüphelinin, camiye girdiği ve şamdanları yerinden sökerek alıp götürdüğü görülüyor.

Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı

YORUMLAR
500
Kadıköy'de trafikte kavga eden iki sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı Kadıköy'de trafikte kavga eden iki sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı GÜNDEM / 4 Mayıs 2022 GÜNDEM / 4 Mayıs 2022

İstanbul, Ümraniye, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
08:29 Tekirdağ-Muratlı karayolunda yaşanan trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı
08:20 5 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:07 5 Mayıs güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:06 5 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu
08:01 Suriyelilerin dönüşünü sağlayacak projenin detayları netleşiyor: Kalıcı konutlar, tarıma kazandırılan araziler, iş imkanları!
07:59 Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
07:43 Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi belli oldu
07:42 ABD: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti
07:41 Real Madrid finalde: İşte muhteşem maçtan anlar
07:39 Kürtçe tabela üzerinden ırkçı paylaşımda bulunan öğretmenler açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 08:34:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement