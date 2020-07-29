Ümraniye'de camiler bayrama hazır - Son Dakika

Ümraniye'deki camiler Ümraniye Belediyesine bağlı ekipler tarafından temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, camilere Kabe kokusu sıkılarak Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Selim Abiş, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim zaten rutin olarak bir programımız var. 145 cami ve iki tane cemevi ile ilgili aylık programımız var ve rutin olarak camilerin ve cemevlerinin bütün genel temizliğini yapıyoruz. Cam, çerçeve, mihrap, kürsü, avize, halı yıkaması başta olmak üzere tuvalet ve şadırvanlara kadar komple bir temizlik yapıyoruz. Camilerde ilaçlama ve dezenfektanın dışında Kabe kokumuz var, özel bir kokumuz. Camilere bu kokuyu sıkıyoruz. Bu koku da yaklaşık on gün etkili oluyor".