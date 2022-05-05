ÜMRANİYE'DE CAMİLERDEN ŞAMDAN ÇALDI - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE CAMİLERDEN ŞAMDAN ÇALDI

05.05.2022 08:33

? ÜMRANİYE'de iki farklı camiden şamdan çalan şüpheli yakalandı.

? ÜMRANİYE'de iki farklı camiden şamdan çalan şüpheli yakalandı. Benzer suçtan 21 suç kaydı bulunan şüpheli R.Ö. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şamdanları çaldığı o anlar camilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Ümraniye Esenkent ve Kazım Karabekir Mahallerinde 19 Nisan ve 21 Nisan tarihlerinde camilerden şamdan çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelinin camilere gelerek, cami mihrabının kenarından bulunan şamdanları çaldığı tespit edildi. Hırsızın R.Ö. (29) olduğu belirlendi. Benzer suçlardan 21 suç kaydı bulunan şüpheli Beykoz'da gözaltına alındı. Mabetten hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şamdanları çaldığı o anlar camilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

ÜMRANİYE'DE CAMİLERDEN ŞAMDAN ÇALDI
ÜMRANİYE'DE CAMİLERDEN ŞAMDAN ÇALDI
ÜMRANİYE'DE CAMİLERDEN ŞAMDAN ÇALDI
ÜMRANİYE'DE CAMİLERDEN ŞAMDAN ÇALDI
ÜMRANİYE'DE CAMİLERDEN ŞAMDAN ÇALDI

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Kazım Karabekir, Ümraniye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE CAMİLERDEN ŞAMDAN ÇALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE CAMİLERDEN ŞAMDAN ÇALDI - Son Dakika
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