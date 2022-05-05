Ümraniye'de iki camiden şamdanları çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ümraniye'de iki camiden şamdanları çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

05.05.2022 11:13

Ümraniye'de, iki ayrı camide bulunan pirinç şamdanları çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Ümraniye'de, iki ayrı camide bulunan pirinç şamdanları çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Nisan'da Esenkent Mahallesi ile 21 Nisan'da Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki camiden şamdanların çalınması ile ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kameraları incelemesinde şüphelinin her iki caminin mihrap kenarlarında bulunan, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki 2 çift pirinç şamdanı alarak kaçtığı tespit edildi.

Şüphelinin benzer suçlardan daha önce de polis tarafından gözaltına alınan R.Ö. olduğu belirlendi.

Beykoz'da tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli R.Ö, sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ümraniye'de iki camiden şamdanları çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
Ümraniye'de iki camiden şamdanları çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
Ümraniye'de iki camiden şamdanları çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
Ümraniye'de iki camiden şamdanları çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de iki camiden şamdanları çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de iki camiden şamdanları çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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