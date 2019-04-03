Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Çatı Yangını

Ümraniye'de Çatı Yangını

18 dakika önce

Ümraniye'de, beş katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

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Ümraniye'de, beş katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tepeüstü Mahallesi Esenköse Sokağı'ndaki beş katlı bir apartmanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada, apartmanın bitişiğindeki binada yaşayan bazı vatandaşların, alevlerin sirayetini önlemek için çatıya damacanalarla taşıdıkları suyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.

Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğal gazı keserken, yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın dolayısıyla çatıda hasar oluştu.

Binada yaşayan bazı vatandaşlar, çalışmayı gözyaşları içinde izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:37 Kaynak: AA

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