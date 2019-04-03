Ümraniye'de Çatı Yangını

Ümraniye'de, beş katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Ümraniye'de, beş katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Tepeüstü Mahallesi Esenköse Sokağı'ndaki beş katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yangının çıktığı apartmanın bitişiğindeki binada yaşayan bazı vatandaşların, alevlerin sirayetini önlemek için çatıya damacanalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.



çalıştı.



Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgaz hattını keserken, bir saate yakın müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Binanın çatısında büyük hasar medyana geldi. Binada yaşayan vatandaşlar olayı gözyaşları içinde izledi.

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