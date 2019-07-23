Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de çatı yangını
Son Dakika Güncel Haber

Ümraniye'de çatı yangını

1 saat önce

Ümraniye'de üç katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ümraniye'de çatı yangını, System.String[]
Ümraniye'de üç katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi Ravza Sokak'taki üç katlı apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatıda hasar meydana geldi.
Huzur Mahallesi, Ümraniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı Son dakika! Bitlis'te sokağa çıkma yasağı Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu Yaşlandırma programı olarak bilinen FaceApp uygulaması 10 günde 1 milyon dolar kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:53:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]