Ümraniye'de çatı yangını
1 saat önce
Ümraniye'de üç katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ümraniye Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:15 Kaynak: AA
'de üç katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi
Ravza Sokak'taki üç katlı apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatıda hasar meydana geldi.
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