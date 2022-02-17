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ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI

17.02.2022 23:17

ÜMRANİYE'de, 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ÜMRANİYE'de, 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Azra Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadan oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI
ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Dudullu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE ÇATI YANGINI - Son Dakika


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