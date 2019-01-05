Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Çatı Yangını, Vatandaşları Korkuttu (1)

Ümraniye'de Çatı Yangını, Vatandaşları Korkuttu (1)

11 dakika önce

ÜMRANİYE'DE iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Ümraniye'de Çatı Yangını, Vatandaşları Korkuttu (1), System.String[]


ÜMRANİYE'DE iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sabaha karşı yükselen alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Ümraniye Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar; itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, itfaiye ekiplerini alevlere müdahalesi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yükselen alevler

İtfayenin müdahalesi

Çevredeki vatandaşlar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:12 Kaynak: DHA

İtfaiye, Ümraniye, Güncel
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