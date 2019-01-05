Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Çatı Yangını, Vatandaşları Korkuttu (2)

Ümraniye'de Çatı Yangını, Vatandaşları Korkuttu (2)

37 dakika önce

ÜMRANİYE'DE iki katlı bir binada çıkan yangın ve çatıyı saran alevler, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Ümraniye'de Çatı Yangını, Vatandaşları Korkuttu (2), System.String[]
ÜMRANİYE'DE iki katlı bir binada çıkan yangın ve çatıyı saran alevler, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sabaha karşı yükselen alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Alevler tamamen kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmasına geçti.

Yangın, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerindeki bir binada çıktı. Çatıyı saran alevleri gören vatandaşlar; itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, 2 dairenin yer aldığı öğrenilen binada dumanın içinde kalan 2'si çocuk 8 kişiyi çıkardı. Çıkarılan vatandaşlara, olay yerindeki ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı.

Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmazken, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü alevler tamamen kontrol altına alındı. Ekipler ardından soğutma çalışmalarına geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

İtfaiye, Ümraniye, 3. Sayfa
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